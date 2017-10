Ile Maurice: Premier vol de l'A350 - Somas Appavou «Le pays dans la cour des grands»

Anil Gayan a, pour sa part, avancé que l'arrivée de l'A350-900 boostera le marché asiatique. «La Chine et l'Asie représentent une superpuissance. L'Air Corridor est destiné à jouer un grand rôle. Cet appareil nous aidera dans cette optique. Notamment à développer le tourisme asiatique, surtout en provenance de la Chine. Le nombre de touristes est appelé à augmenter et Maurice devrait en bénéficier», a fait ressortir le ministre du Tourisme.

«L'A350 est une valeur ajoutée. Air Mauritius a désormais un produit qui permet de compete with the rest of the word. Nous sommes dans la cour des grands. Il est important de donner encore plus aux clients», a fait ressortir le CEO de la compagnie d'aviation nationale.

Il a décollé, hier, lundi 23 octobre, à 21 heures, de l'aéroport de Plaisance et a atterri à 7 h 55, ce mardi à l'aéroport de Changi, à Singapour. L'A350-900 a effectué son premier vol, hier. Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, et le Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius, Somas Appavou, ont fait le déplacement en Asie.

