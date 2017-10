Ile Maurice: Metro Express - «Aucune comparaison avec l'ancien projet» dit Bodha

Le ministre du Mouvement socialiste militant affirme que le précédent gouvernement devait appliquer des «congestion fees» et des «parking fees» entre autres pour inciter les Mauriciens à emprunter le métro léger, d'où le chiffre de 160 000. De plus, avance-t-il, une centaine de lignes d'autobus devaient être annulées. Il ajoute que le gouvernement Ramgoolam aurait dû accorder des subventions pour que le Light Rail Transit soit rentable.

C'est ce qu'a affirmé Nando Bodha ce mardi 24 octobre 2017 en réponse à la Private Notice Question. «Il n'y a aucune comparaison entre le Metro Express et le projet de l'ancien gouvernement», a insisté le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun.

