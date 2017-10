Angola: L'administrateur de Menongue donne priorité au réaménagement des routes

Menongue — Le réaménagement de certaines rues de la zone périphérique de la ville de Menongue, capitale de Cuando Cubango, visant à assurer une meilleure fluidité dans la circulation des personnes et des biens, est la priorité de la gouvernance de l'administrateur de la municipalité, capitale du siège de la province, Fernando Cassanga.

La stratégie a été présentée aux habitants, sur la Place "23 de Março", local qui accueille les célébrations des 56 ans de la création de la ville de Menongue, depuis son ascension en 1961 à cette catégorie.

La ville de Menongue, ancienne Serpa Pinto, capitale de Cuando Cubango, aussi connue comme "Terre du Progrès", a fêté son 56è anniversaire le 21 de ce mois, puisqu'elle a accédé en 1961 à cette catégorie, avec des changements visibles dans plusieurs domaines.

Fernando Cassanga a assuré que pour ce secteur et au niveau du siège Menongue, la priorité est donnée à la remise en état des routes secondaires qui relient le quartier Primeiro de Maio à l'école du 1er et IIe cycle de l'enseignement secondaire «João Bosco», le quartier 45 Casas à celui dénommé Azul et le quartier Boa-Vida à l'hôpital municipal.

Il a soutenu que l'amélioration des conditions des marchés attirerait plus de clients et améliorerait les revenus locaux, car le processus d'attribution des terres pour permettre la construction autogérée de plus de 6.000 demandes est également un défi que l'administration doit relever à court terme.

L'administrateur a souligné qu'il envisageait ainsi éviter les constructions anarchiques, l'évasion des réserves foncières par les résidents.