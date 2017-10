Angola: Le gouvernement angolais se concentre sur l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire

Luanda — L'augmentation de la production d'œufs, le poulet, de viande de chèvre et de porc pour améliorer le régime alimentaire des familles, visant à atteindre l'autosuffisance des produits de base et la réduction des importations de ces produits, est l'un des principaux défis du secteur l'agro-élevage.

Marcos Alexandre Nhunga, Ministre de l'Agriculture et des Forêts

Pour atteindre cet objectif, à court, moyen et long termes, le secteur agricole doit augmenter les niveaux de production de maïs et de soja pour nourrir les animaux qui généreront des aliments sains aux familles, selon le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Alexandre Nhunga.

Le gouvernant, qui parlait à la presse mardi à Luanda, après la cérémonie d'ouverture des XXIe Journées technico-scientifiques de la Fondation Eduardo dos Santos (FESA), a indiqué que la production accrue de ces produits, qui contribueront à l'éradication et la lutte contre la faim et la pauvreté dans le pays, se concentre essentiellement sur la création de plus d'abattoirs et le repeuplement du bétail sur l'ensemble du territoire national.

Il a affirmé que son secteur traçait des stratégies communes avec les ministères du Commerce et de la Construction et des Travaux Publics afin de rendre praticables les routes secondaires et tertiaires pour l'écoulement des produits des zones rurales vers les villes.

D'autre part, il a souligné que la production de semences améliorées et d'engrais, ainsi que la création de lignes de montage pour les tracteurs et les systèmes d'irrigation en tant que facteurs contribuant à la réduction des prix des produits nationaux.

Il a ajouté que sans réduire la structure des coûts de l'agro-élevage, les produits locaux ne deviendront guère compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux.

Ouvrant des journées scientifiques de la FESA, le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca, a souligné le capital humain comme un facteur clé dans le développement socio-économique du pays, car c'est avec cette ressource que l'Angola peut moderniser et rivaliser les économies les plus dynamique de l'Afrique.

Il a affirmé que les questions liées à la productivité, compétitivité et au capital humain étaient au cœur des nouvelles stratégies de développement car elles sont essentielles pour que les changements structurels soient durables et stables.

Le gouvernant a rappelé que l'Exécutif avait élaboré et continue à produire plusieurs documents visant à doter le pays de politiques de développement économique pour la reprise des trajectoires de croissance et améliorer les conditions de vie de la population.

Les XXIe Journées technico-scientifique de la Fondation Eduardo dos Santos se déroulent du 24 au 27 de mois à l'Ecole Nationale d'Administration (ENAD), à Luanda, sous la devise « L'Angola face à l'actuel ordre économico-financier mondial».

L'événement se réalise dans le cadre des 21 ans de son institutionnalisation et du 75e anniversaire de son patron, José Eduardo dos Santos, célébré le 28 août 2017.