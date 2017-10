Angola: Le pays souligne le rôle de l'ONU dans la recherche de solutions à la crise

Dans ce cadre, il a dit qu'il était possible d'intensifier le partenariat entre le système des Nations Unies et le gouvernement angolais, sur des questions telles que la transition de l'Angola vers un pays à revenu intermédiaire et la réalisation des objectifs de développement durable.

Ces exemples concernent l'accueil de plus de 30 000 réfugiés de la République Démocratique du Congo et le succès du processus de transition politique qui a abouti à l'élection d'un nouveau président de la République.

Il a dit que ce financement serait appliqué dans les domaines qui stimulent le développement humain et social, compte tenu de la croissance économique inclusive et durable du pays au cours de la période 2015-2019.

Selon le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises du Mirex, Domingos Lopes, l'un des soutiens les plus récents porte sur le financement, dont la valeur n'a pas été précisée.

