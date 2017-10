Angola: Un responsable souligne le rôle des femmes rurales dans la famille

Moçamedes — Les femmes rurales, liées à l'exécution d'activités productives, a un grand rôle et une importance dans l'économie, la subsistance de la famille et de la communauté elle-même, a considéré mardi, dans la ville de Moçamedes, le délégué provincial de la Justice et des Droits de l'Homme de Namibe, Wilson Vilengalenga.

Délégué de la Justice à Namibe, Wilson Vilengalenga

Le responsable parlait en représentation du gouverneur provincial de Namibe, Carlos da Rocha Cruz, à l'ouverture de la Journée de la femme rurale, sous le slogan "Promouvoir les femmes rurales pour dynamiser le développement local et la lutte contre la pauvreté".

Il considère que, en raison de cette noble cause d'autonomisation des femmes rurales, l'article 14e de la Convention des Nations Unies de 1979 impose aux Etats parties la nécessité de prendre en compte les problèmes spécifiques des femmes dans les zones rurales et le rôle important qu'elles jouent dans la survie économique de leurs familles.

Ces problèmes, a-t-il ajouté, comprennent leur travail dans des secteurs de l'économie non surveillés, et qu'à cet effet, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition aux femmes dans les zones rurales.

Dans le cas particulier de l'Angola, Wilson Vilengalenga a souligné que ces mesures avaient été mises en évidence ces dernières années avec une grande affirmation, car après tout «le pays a connu de longues périodes de conflit armé, apportant avec elle la peur des femmes de travailler la terre à cause des mines qui se trouvaient dans de grandes étendues de terres considérées arables".

Il a également souligné la priorité de l'Exécutif de la République d'Angola d'augmenter la production nationale pour remplacer les importations, dans le but de promouvoir la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique et social.

Quant à la femme rurale, le responsable a indiqué parmi les priorités la mise en œuvre des recommandations du Forum national d'auscultation des femmes rurales dont l'impact fondamental devrait être la lutte contre l'analphabétisme, l'appui aux accoucheuses traditionnelles en matière de formation et la fourniture de kits, l'accès à l'éducation, tout en assurant la promotion et la défense de l'alphabétisation dans les langues nationales.

Il inclut également des priorités, des initiatives de microfinance et d'entrepreneuriat dans les zones rurales, un soutien à l'organisation et aux associations et coopératives pour créer, augmenter et maintenir la nourriture pour les familles.

Au niveau de la province de Namibe, il existe 15 pôles de développement agricole composés de 88 associations et 23 coopératives, où les femmes rurales constituent la force productive.

Durant les journées, les participants vont encore aborder des thèmes liés à l avie économique et sociale de la province, notamment les secteurs de l'éducation, des eaux, de la santé, de l'agriculture, des pêches, entre autres.