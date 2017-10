Liberia: Présidentielle au pays - Arrivé troisième, Brumskine conteste le scrutin

Si la commission électorale donne raison au parti de la Liberté, plus de 2 millions de Libériens pourraient retourner aux urnes pour départager les 20 candidats qui se sont affrontés au premier tour. Des observateurs internationaux, notamment ceux du Centre Carter et de l'Institut national démocratique avaient, eux, soutenu que le scrutin s'était pourtant bien passé, dans l'ensemble.

Maître Brumskine, le candidat du parti de la Liberté, qui a obtenu 10 % des voix, demande à la commission électorale du Liberia d'annuler purement et simplement le premier tour. Les candidats à la présidence et à la vice-présidence ont tous deux porté plainte, hier. Ils avaient une semaine pour le faire après la proclamation des résultats officiels et finaux.

Au Liberia, le candidat qui est arrivé troisième conteste la validité du premier tour de l'élection présidentielle. George Weah, le footballeur de légende, et Joseph Boakai, candidat du parti au pouvoir, doivent, en principe, s'affronter au second tour, prévu pour le 7 novembre. Mais l'avocat Charles Brumskine, arrivé troisième, entend jouer les trouble-fête.

