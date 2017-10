Angola: "Les organes de médias publics ont de sérieux problèmes de gestion"

Luanda — "La gestion est le principal problème que j'ai rencontré lors des visites dans les médias publics au cours des deux premières semaines après ma nomination en tant que ministre du secteur", a déclaré à l'Angop le ministre angolais de la Communication Sociale, João Melo.

Le gouvernant a fait cette observation mardi, à Luanda, dans le cadre des visites effectuées dans les médias publics, du 5 au 19 octobre 2017, ayant à la suite laissé quelques recommandations dans les domaines de la gestion, technique et éditorial.

Dans le domaine de la gestion

- Révision de la dimension et du modèle d'affaires des entreprises publiques de médias, pour qu'ils soient plus rationnels, productifs et efficaces, en tenant compte du contexte actuel et des besoins stratégiques du pays, internes et externes. - Nécessité de réviser le cadre d'effectifs, d'éliminer les fonctionnaires fantômes et d'éviter le gaspillage en général, ainsi que d'augmenter les recettes propres afin de ne pas dépendre exclusivement du Budget Général de l'Etat.

Dans le domaine technique

- Elargir le signal de radio et TV, avec des solutions technologiques adaptées, rationnelles et moins chères, améliorer la distribution de la presse écrite pour amener les journaux et les magazines aux quatre coins du pays. - Moderniser urgemment l'ANGOP, notamment en pariant sur le multimédia. Dans le domaine éditorial

- Promouvoir le débat pluriel et contradictoire. - Améliorer l'information régionale. - Augmenter les nouvelles africaines. - Produire une information exacte, diverse, complète et factuelle, ainsi que séparer clairement le journalisme et la propagande, "bien que les deux aient leur place dans l'espace médiatique". Il a suggéré une gestion prudente et une utilisation rationnelle des quelques ressources existantes, ainsi que la formation des cadres, afin que les entreprises continuent à fonctionner normalement.

D'autre part, lors de la rencontre avec les fonctionnaires du ministère de la Communication sociale, la semaine dernière, le ministre a appelé à un travail d'équipe dans un esprit de solidarité pour revitaliser le secteur.

"Nous chercherons à respecter les directives du Président de la République, João Lourenço, transmises à tous les ministères afin que le pays puisse passer à une nouvelle manière d'être et d'agir", a-t-il dit.

João Melo a également demandé qu'ils s'abstiennent de mauvaises attitudes et pratiques et qu'ils collaborent avec la direction du ministère, tout en étant prêts à dialoguer avec tous les travailleurs sur toute situation.

Les visites de vérification aux organes ont marqué la première action entreprise par le ministre depuis sa nomination et investiture, par le Président de la République, João Lourenço, respectivement le 28 et 30 septembre 2017.