Egypte: Droits de l'homme en Egypte - Macron ne veut «pas donner de leçons» à Sissi

« Le peuple égyptien refuse toute pratique violente ou la dictature et le non-respect des droits de l'homme, a déclaré pour sa part le chef de l'Etat égyptien. Mais je suis responsable de 100 millions de personnes dans une région que l'extrémisme a failli transformer en un endroit pour exporter le terrorisme dans le monde entier ». Et d'assurer : « Nous ne pratiquons pas la torture, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. »

Emmanuel Macron a rappelé que le terrorisme devait « impérativement être mené dans le respect de l'Etat de droit et des droits de l'homme ». Mais le président français, qui rencontrait son homologue égyptien pour la première fois depuis son élection, a surtout insisté sur « la coopération très étroite » et le partenariat entre leurs deux pays. « La France se tient aux côtés de l'Egypte car la sécurité de ce pays ami, c'est aussi notre propre sécurité », a-t-il insisté, résumant la stratégie de Paris qui considère l'Égypte comme le principal rempart contre le terrorisme au Moyen-Orient.

