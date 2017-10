Afrique de l'Ouest: Appel Public à l'Epargne - La Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire de 100 milliards de Fcfa

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Les intérêts seront payés semestriellement, le premier coupon intervenant six mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant. Le remboursement du capital se fera par amortissement constant semestriel avec quatre semestres de différés. Les titres sont admissibles au guichet de refinancement de la Bceao dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire. Les titres qui bénéficient de la garantie souveraine de l'Etat de Côte d'Ivoire feront l'objet d'une demande de cotation au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières au plus tard trois après leur date de jouissance.

L'Etat de Côte d'Ivoire lance à partir du 23 octobre un emprunt obligataire par appel public à l'épargne(APE) dénommé « TPCI 5,95% 2017-2024 », pour un montant de 100 milliards de Fcfa à raison de 10 000 Fcfa l'obligation at au taux d'intérêt de 5,95% a appris le journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS) auprès de la société de gestion et d'intermédiation CGF Bourse.

