Togo: L'OIF se rabat sur Paris

Ce sera finalement Paris qui accueillera la Conférence ministérielle de la Francophonie qui se tiendra les 25 et 26 novembre 2017.

A peine 24 heures après la décision du Togo de ne plus abriter cet évènement, la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, à travers un Communiqué de presse dit avoir pris "acte de la décision des autorités togolaises de ne plus accueillir la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Lomé tel que décidé lors du XVIe Sommet organisé à Antananarivo (Madagascar) en 2016".

"J'accepte cette décision, prise à grand regret par les autorités togolaises" écrit Mme Jean qui relève au.passage que "le Togo s'était beaucoup investi et se mobilisait en vue d'accueillir cette réunion majeure des instances pour l'ensemble des délégations des 84 États et gouvernements de la Francophonie". Toutefois, elle a souhaité "au plus vite un retour à un climat apaisé dans ce pays et pour la population, c'est ce qui nous tient surtout à cœur".

La Secrétaire générale n'a de cesse depuis plusieurs semaines d'échanger avec les plus hautes autorités togolaises ainsi qu'avec les partenaires régionaux et internationaux. Elle porte également la plus grande attention aux préoccupations exprimées par les acteurs politiques et la société civile.

"L'Organisation internationale de la Francophonie ne ménagera aucun effort aux côtés de cet État membre afin de contribuer à l'instauration d'un dialogue inclusif qui suppose la paix des esprits et un climat de sécurité. C'est ce qu'espère la population togolaise et toute la Francophonie avec elle", a-t-elle ajouté.

La décision de tenir finalement cette Conférence à Paris, renseigne le communiqué, a été prise "en application des textes qui régissent la Francophonie" par le Président de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), Henry Rabary Njaka, Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, "en accord avec la Secrétaire générale.

Pour ce qui est du thème de ce rendez-vous, il reste le même : "Economies nouvelles : économie bleue, économie verte-nouveaux moteurs de création de richesse, d'inclusion sociale et du développement durable".