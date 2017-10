Mali: Dépenses électorales maliennes - Des pertes financières d'un montant de 836,96 millions de FCFA

Au Mali, 15% du budget national est alloué chaque année, soit plus de 250 milliards par an, pour assurer… Plus »

La CCM a réceptionné des biens en l'absence de commission de réception. En effet, elle a procédé, à travers son chargé de contrats simplifiés et le Délégué du Contrôle Financier, à la réception de fournitures dont le montant par achat atteint 2,5 millions de FCFA, au lieu de mettre en place la commission de réception prévue par la réglementation. La non mise en place de commission de réception ne permet pas de s'assurer de la réalité des acquisitions.

La vérification des opérations de dépenses électorales a relevé de nombreux dysfonctionnements et irrégularités financières au niveau des différentes structures qui interviennent dans lesdites opérations. Ces manquements ont porté sur les opérations effectuées par la Cour Constitutionnelle du Mali-CCM; les opérations effectuées par la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère chargé de l'Administration Territoriale; les opérations effectuées par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Pour les différents gestionnaires de ces dépenses électorales, ces irrégularités financières n'ont, le plus souvent d'autres explications que l'urgence et l'enjeu liés aux opérations électorales. Il en est résulté des pertes financières d'un montant de 836,96 millions de FCFA.

Selon le rapport annuel 2015 du Vérificateur général, la vérification financière des dépenses électorales de 2012 et de 2013 a mis en exergue un ensemble de faiblesses dans l'organisation, la supervision et le suivi des élections ayant entrainé d'énormes irrégularités financières.

