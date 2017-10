Mali: Aménagements hydro-agricoles - 321,7 milliards d'investissement d'ici 2018

Au Mali, 15% du budget national est alloué chaque année, soit plus de 250 milliards par an, pour assurer la souveraineté alimentaire et la modernisation, l'industrialisation et la compétitivité du monde rural, et plus de 321 milliards d'investissement dans les aménagements hydro-agricoles.

La production agricole de notre pays est essentiellement tributaire des aléas climatiques et handicapée par la fluctuation des précipitations. Conséquences : on note la forte vulnérabilité des populations rurales face aux différentes crises alimentaires.

Pour faire face à cette situation, des séries de programmes d'aménagement hydro-agricole ont été conçus et mis en œuvre dans notre pays. L'objectif est de contribuer à l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire par l'aménagement progressif des zones recelant de fortes potentialités hydro-agricoles.

Le programme pour la période 2008-2012 (financé à coût de 222.336.715.085) francs CFA portait sur une superficie de 103.356 ha et se répartissait en 82.413 ha en maîtrise totale de l'eau et 20.943 ha en maîtrise partielle.

Selon le ministère de l'Agriculture, ce programme devait s'achever en 2012, mais à cause de la crise sécuritaire que le pays a connue en 2012, le programme a été prorogé jusqu'en décembre 2013. Le résultat obtenu par ce programme est de 78.282 ha, dont 28.013 ha en maîtrise totale de l'eau et de 50.239 ha en maîtrise partielle de l'eau, soit un taux d'atteinte des objectifs du Programme 75, 74%.

Aussi, conformément au projet présidentiel, le Programme 2014-2018, prévoit l'aménagement de 100.049 ha en maîtrise totale de l'eau et 47.848 ha en maîtrise partielle de l'eau. Le financement de ces aménagements, qui sont programmés dans toutes les régions et le District de Bamako, est assuré par le Gouvernement du Mali, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé pour un montant de 321.733.906.094 FCFA dont 116.491.865.308 FCFA (soit plus de la moitié) sont acquis à la date depuis janvier 2015.