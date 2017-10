Burkina Faso: 11-Décembre 2018 - Les enjeux expliqués aux ressortissants du Centre-Sud vivant à Ouaga

L'audience en appel contre l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de… Plus »

« Tous unis, nous pouvons soulever des montagnes », leur-a-t-il fait savoir, non sans rappeler qu'ils doivent, à l'occasion, consentir des sacrifices, aussi bien au niveau individuel que collectif. D'ores et déjà, il a invité l'assistance à conjuguer ses efforts pour la prise du flambeau au soir du 11 décembre 2017 à Gaoua.

Les participants dans leurs interventions se sont, entre autres, interrogés sur la priorisation des réalisations envisagées, la prise en compte conséquente des infrastructures d'adduction d'eau et d'électricité sur les différents sites, l'implication des compétences locales pour l'exécution des travaux et les possibilités d'extension des réalisations d'infrastructures dans les autres provinces.

A ce jour, plus de 1000 fiches de souscription ont été retirées, a-t-il dit. Et d'ajouter que les souscriptions ont toujours cours à la mairie et à la direction régionale du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat du Centre-Sud.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur Casimir Séguéda. Elle a connu la participation de membres du gouvernement dont le ministre en charge de la défense, Jean Claude Bouda, par ailleurs originaire de la région, de parlementaires, de chefs coutumiers et religieux, de personnalités politiques, de représentants d'organisations de la société civile et un public sorti nombreux pour la circonstance.

