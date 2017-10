Togo: CanalOlympia ouvre ses portes à Lomé

Pour ce faire, les salles CanalOlympia feront la part belle à toutes les expressions artistiques autour de temps forts réguliers : projections de films, concerts d'artistes locaux et internationaux, stand-up, conférences, rencontres... et sont ainsi un lieu d'émulation créative.

Tremplin et incubateur de talents, CanalOlympia a à cœur de révéler les artistes locaux, les produire, leur permettre de rencontrer leur public et les faire rayonner en Afrique.

Vivendi entend développer le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique, et participer ainsi à la création de nouveaux lieux de vie dédiés au divertissement et à la culture sur le continent.

