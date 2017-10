Congo-Kinshasa: Le nombre de déplacés internes a plus que doublé en deux ans selon le HCR

Photo: CR / John Wessels

Une famille congolaise fuit les violences ethniques à Kamonia, dans la province du Kasaï

En République démocratique du Congo, le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés se dit « vivement préoccupé » par l'explosion du nombre de personnes déplacées dans le pays.

Un chiffre qui a plus que doublé depuis 2015, en seulement deux ans, passant à quelque 3,9 millions de personnes, selon un communiqué rendu public mardi 24 octobre par le HCR, qui compte plus de 400 000 cas rien qu'au cours des trois derniers mois. Quelles sont les régions les plus touchées et pourquoi ?

On a vu une augmentation du nombre de personnes déplacées dans la province du Tanganyika (...), on a constaté dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, toujours à l'est de la RDC, que la violence continue. Pendant ce temps-là, dans la région du Kasaï, qui est au centre sud de la RDC, la situation n'est pas encore stable.