Togo: Francis Koné - « J'ai toujours voulu faire parler de mon pays »

Tout le monde n'a que son nom à la bouche au lendemain de sa reconnaissance aux The Best FIFA Football Awards à Londres. Francis Koné est le nouveau héros au Togo, plus qu'après avoir sauvé la vie d'un adversaire en lui administrant les premiers soins sur le terrain, après une collision en mars dernier.

Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent et l'intéressé aussi actif sur son profil Facebook n'hésite pas à interagir avec ses fans. Absent de la cérémonie qui lui a décerné le Prix fair Play pour des raisons administratives, l'attaquant du FC Zbrojovka Brno (République Tchèque) est plutôt modeste: « recevoir un tel prix de la FIFA est un honneur pour moi, ma famille, mon pays et mon continent. Ca fait plaisir« .

2 sélections seulement avec les Eperviers !

Avant Martin Berkovec (Bohémians), Koné avait déjà réalisé le geste salvateur à 3 reprises. Une routine ? « Il faut dire que ce n'est pas facile aussi de le faire et surtout quant on est seul dans cette situation. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est le Saint- Esprit qui le fait et moi je ne fais que assister à son miracle. Quand c'est arrivé pour la 3è fois, j'ai en même temps compris que c'était bizarre, il y'a quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi je suis toujours présent lorsque cela arrive ? Je savais que ça arriverait encore mais j'ignorais le moment et je prie Dieu de m'apporter son aide à la prochaine occasion" , nous révèle t-il.

Sélectionné à deux reprises avec le Togo depuis 2013, l'ancien joueur d'Olhanense (Portugal) veut revêtir la tunique jaune et évoluer aux côtés de son modèle, Emmanuel Adebayor: « vous imaginez cette joie et cette envie qui vous animent lorsque vous êtes couverts de la couleur de votre drapeau, en train de lutter pour des victoires pour honorer votre patrie. Honorer, c'est rendre grand. J'ai toujours voulu faire parler de mon pays dans le foot« .

En attendant, Kone assure que toute cette sollicitation depuis quelques mois ne l'a pas changé: " Si tout cela a changé ma carrière ? Non pas du tout. Je suis toujours le même. Les gens me donnent tous les surnoms possibles mais je suis et je reste moi même Kone Francis Dodzi."