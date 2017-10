Angola: Appel à la contribution des étudiants à la vie communautaire

Saurimo — Le gouverneur provincial de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo, a demandé mardi dans la ville de Saurimo plus d'intervention des étudiants universitaires dans la résolution des problèmes qui affectent la communauté.

Le gouverneur a fait cette appel quand il se confiait à l'Angop à propos du rôle des universités dans le développement des sociétés, ayant demandé aux étudiants d'élaborer des projets de lutte contre les ravins, créer des programmes d'assainissement de base et environnementaux.

"Les étudiants universitaires, soutenus par leurs professeurs, devraient également aider le gouvernement à mettre en œuvre des politiques sociales et économiques dans les domaines de l'énergie et de l'eau, de la santé et de l'éducation, en vue d'améliorer la qualité de vie de la population locale", a-t-il dit.

Il a informé que le gouvernement de la province de Lunda Sul tiendra des réunions régulières avec les élèves du lycée et de l'enseignement supérieur pour discuter et écouter les propositions sur les questions sociales, économiques et politiques pour aider à la croissance de la région.

Ce programme, a-t-il souligné, fait partie de la gouvernance participative.

La province de Lunda Sul compte deux établissements d'enseignement supérieur, une école polytechnique (publique) et l'université Lusíadas (privée).