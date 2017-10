Togo: Crise au pays - L'UEMOA poursuit sa mission, la CEDEAO se réunit en mini-sommet

Composée des vice-présidents des Parlements du Bénin, du Burkina, du Niger, du Mali et du Sénégal, la délégation écoute les protagonistes et reçoit leurs propositions de sortie de crise.

Pendant ce temps, la mission du Conseil pour la paix du Comité interparlementaire de l'UEMOA, à Lomé, écoute toutes les parties prenantes de la crise, opposition parlementaire et majorité présidentielle et les amener au dialogue.

Les initiatives déjà prises pour plus de démocratie au Togo ont le soutien de l'organisation régionale, a souligné Alassane Ouattara. Enfin, « il faut faire en sorte que les responsables des violences soient sanctionnés », et la Cédéao n'hésitera pas à prendre des « mesures vigoureuses » en ce sans.

C'est ce dernier qui a fait une déclaration à la presse sur le sujet. Nous condamnons la violence, quelle que soit son origine, a d'emblée déclaré Alassane Ouattara, « donc les manifestations doivent pouvoir se faire mais de manière pacifique... Nous estimons qu'il faut des négociations car il y a des institutions au Togo. Et ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont déjà été engagées : c'est à dire la limitation à deux mandats et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour à défaut de quoi il faut un deuxième tour ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.