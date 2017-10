Burkina Faso: Rhume, toux, angine... - De «petits» maux qui engendrent de grandes complications

interview

La répétition est pédagogique et une fois n'est pas coutume. Le temps également s'y prête. Le climat actuellement, caractérisé par des journées chaudes, des petits matins froids et des suspensions poussiéreuses, est favorable à des maladies comme le rhume, la toux, l'angine et les otites.

C'est donc le moment de prendre des précautions pour s'en protéger car, de l'avis de spécialistes, ces «petits» maux, comme on aime à les qualifier, ne sont pas du tout à négliger.

En effet, ils peuvent entraîner de grandes complications. Ainsi, nous vous proposons cette interview du Pr Bertin Priva Ouédraogo, spécialiste en ORL (Oto-Rhino-Laryngologie), déjà parue sous cette même rubrique en novembre 2016.

Professeur, nous assistons ces derniers jours à un changement du climat caractérisé par des journées chaudes, des aubes froides et des suspensions de poussière. Ce changement a sans doute des conséquences sur la santé...

Bien entendu ! Et ces conséquences touchent plusieurs organes de l'organisme, dont ceux de la sphère ORL que sont le nez (le sinus), la gorge (le pharynx et le larynx) et les oreilles (les otites).

Ces organes sont recouverts de muqueuses qui sont en continuité. Il va sans dire que les pathologies des uns jouent forcément sur les autres.

Les muqueuses étant en contact avec l'air, s'il y a une variation de l'environnement, elles peuvent être exposées. En ce moment, nous sommes confrontés à une recrudescence des maladies du nez comme les sinusites, de la gorge comme l'angine et de l'oreille comme les otites.

Que faire si on «chope» une de ces maladies ?

Ces différentes affections liées à l'agression due à la poussière et au froid doivent être prises au sérieux et constituer des motifs de consultation auprès d'agents de santé. C'est vrai qu'on a parfois de petites astuces pour les soigner, mais elles ne marchent pas toujours.

Au-delà des généralistes, notre pays dispose de spécialistes en ORL dont le travail est de prendre en charge toutes les pathologies du nez, de la gorge et des oreilles. Et plus elles sont prises en charge très vite, plus on évite les complications.

Quelles sont ces complications ?

Elles sont très variables et dépendent de l'organe concerné. Je m'explique : l'aspect ORL regroupe les voies aériennes et digestives supérieures.

Les maladies infectieuses et inflammatoires de ces voies supérieures peuvent jouer sur le fonctionnement des voies respiratoires inférieures ; c'est ce qui explique, par exemple, qu'après un rhume, un malade se retrouve avec une broncho-pneumopathie, qui est une atteinte des voies respiratoires inférieures.

Sans oublier que le rhume est un facteur déclencheur de la crise d'asthme. Au-delà de tout ça, les maladies du nez peuvent entraîner d'autres complications, dont la première et la plus simple est le passage à la chronicité.

Puis viennent les cas graves comme les méningites, les atteintes encéphaliques, à l'image du coma. Au niveau de l'oreille, les otites peuvent également provoquer la méningite qui peut entraîner à la longue la surdité.

Il en est de même pour les maladies de la gorge. Lorsque les angines ne sont pas bien prises en charge, elles peuvent évoluer vers des complications locales, régionales ou générales (une diffusion de germes dans tout le corps) pouvant entraîner la mort. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ces pathologies.

C'est vrai qu'il faut traiter les infections lorsqu'elles s'installent mais l'idéal, c'est de pouvoir les éviter. Quels conseils avez-vous dans ce sens ?

C'est là tout le combat. Pendant l'harmattan, surtout à cette période, il fait chaud pendant la journée et même aux premières heures de la nuit. Mais au petit matin, il fait très froid. Il faut donc rester vigilant.

Pendant la nuit, on a tendance à ouvrir les volets, à mettre en marche soit le ventilateur ou le climatiseur pour avoir de l'air mais il faudra, à un moment donné, songer à refermer les fenêtres, à réduire ou arrêter complètement les conditionneurs d'air.

Malheureusement, on n'arrive pas toujours à interrompre le sommeil pour le faire. Conséquence : on se réveille soit avec le nez bouché soit avec la gorge enrouée. Dans la journée, adultes et enfants doivent bien se protéger.

Pour se laver, il faut le faire dans un endroit clos pour ne pas prendre froid. Pour sortir, il faut protéger les voies respiratoires en utilisant du beurre de karité ou un cache-nez. Concernant les enfants qui restent à la maison, il faut veiller à ce qu'ils ne s'exposent pas à la poussière ou qu'ils ne mettent pas les mains dans l'eau.

D'aucuns estiment qu'il faut utiliser du froid pour combattre... le froid et, à cet effet, consomment des aliments à basse température ou prennent des bains froids. Qu'en dites-vous ?

Je ne suis pas de cet avis. Il faut, au contraire, consommer tiède ou chaud, et éviter les boissons très glacées, surtout chez les enfants qui sont très fragiles, car ce que les parents ignorent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments pour traiter le rhume des moins de 2 ans, la plupart des produits ne sont autorisés qu'à partir de 2 ans.

S'agissant de la toilette, il faut simplement éviter les courants d'air en se lavant dans un endroit clos. Quant à la température de l'eau, elle est variable d'un individu à l'autre, selon les habitudes.