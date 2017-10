Maroc: Trois ministres limogés un an après le début de la contestation du Rif

Alors que les revendications des militants du Hirak exigent précisément plus d'infrastructures, Mohammed VI, dans ses derniers discours, avait déjà vertement critiqué les membres du gouvernement. Soucieux de ne pas voir se reproduire d'autres mouvements de protestations similaires à celui en cours dans le Rif, déjà cet été, plusieurs ministres avaient été privés de vacances par le roi et sommés de se rendre en urgence dans les zones concernées par les plans de développement.

Des conventions-cadres non tenues, des budgets bloqués, des appels d'offres non lancés... Trois ministres et un secrétaire d'Etat ont fait les frais de la colère du roi. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, actuellement en poste à l'Education nationale, mais aussi le ministre de la Santé, Houcine el-Ouardi, et celui de l'Habitat, Nabil Benabdellah.

