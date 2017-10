Sénégal: "L'ENEV, un dispositif de promotion de l'économie verte"

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

"Ce projet demande aussi son alignement aux principaux documents de planification notamment le PSE, la lettre de politique sectorielle pour l'environnement et le développement durable, la stratégie nationale de développement durable et la contribution déterminée nationale (CDN) aux changements climatiques", a ajouté Henri Mathieu Lô.

Il s'agit aussi de la définition d'une stratégie nationale de développement de filières potentielles d'exportation vertes et l'accompagnement de sa mise en œuvre ainsi que l'organisation de rencontres d'échanges et de planification avec les potentiels acteurs concernés.

Le processus de formulation de l'ENEV qui va s'achever en novembre 2018, comprend autres activités, une étude diagnostic de potentialités de produits verts à l'exportation, la sélection de filières de production à forte valeur ajoutée, et ayant le plus de potentiel à l'export.

Le Sénégal devient ainsi, le 9ème pays au monde et le 4ème au niveau africain à bénéficier de cette initiative après l'Equateur, le Vanuatu, l'Ethiopie, le Maroc, le Sultanat d'Oman le Madagascar, le Liban et le Kazakhstan.

M. Lô présidait l'ouverture d'un atelier de lancement de ce projet national dont l'exécution est prévue pour 12 mois. Financé par la Banque islamique de développement (BID), il est initié par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le ministère de l'Environnement et du Développement durable.

