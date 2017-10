Afrique du Sud: La production mondiale de vin est historiquement basse cette année

« Comme quoi vous voyez, la production viticole, mais ce n'est pas une nouveauté, est très dépendante du climat et des conditions climatiques. Comme leur production cette année atteint un bon niveau en Afrique du Sud, la disponibilité de vin sera sûrement plus importante en effet, donc c'est plutôt un facteur positif pour le secteur vitivinicole sud-africain. »

Enfin, tandis que l'Australie retrouve un niveau correct de production, l'Afrique du Sud progresse de 2 %. « L'Afrique du Sud est un pays où le vignoble se maintient à un très bon niveau. Il est aussi à d'autres usages, on produit aussi des jus de raisin en Afrique du Sud. Mais de plus en plus, c'est la production de vin qui a tendance à se renforcer », constate Jean-Marie Aurand.

Si la France garde sa deuxième place de producteur mondial de vin, derrière l'Italie et devant l'Espagne, elle accuse l'une des plus grosses pertes de récolte : -19 %. Avec l'Allemagne, ces quatre pays ont plombé la production mondiale de vin en 2017. La faute aux conditions climatiques.

