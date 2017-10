Burkina Faso: Exposition QNet - L'entreprise s'ouvre au grand public burkinabè

La société de vente directe QNet, a organisé les 21 et 22 octobre 2017 à Ouagadougou, une exposition dénommée « Vie absolue » de ses produits. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Conseil d'administration du groupe, David Kiran Sharma.

«Permettre aux actuels et futurs représentants indépendants de QNet de découvrir les possibilités infinies du marketing du réseau et tester ses produits » ; tel est l'objectif que s'est fixé l'entreprise QNet à travers l'exposition- vente de ses produits, les 21 et 22 octobre 2017, à Ouagadougou. Ce sont plusieurs gammes de produits qui ont été présentés.

Il s'est agi, entre autres, des produits d'énergie, d'éducation (des formations en ligne), les montres et des bijoux ( fabriqués en Suisse) , les accessoires de mode, de gestion de poids, des soins personnels, des appareils électroménagers et des produits de vacances (des centres de villégiature et des réceptifs hôteliers).

« Parmi ces produits, nous retenons Home Pure Nova, un système domestique de filtration d'eau. Avec ce filtre, QNet s'engage à continuer ses efforts pour fournir une eau propre et saine » a souligné le président du Conseil d'administration de QNet, David Kiran Sharma. Le prix de ces produits va de 20 000F et plus. Selon M. Sharma, les sociétés de vente directe d'Asie, offrent des produits de qualité dans divers marchés.

« Grace à notre plateforme commerciale électronique, nous offrons des opportunités à plus de 5 millions de distributeurs et clients à travers le monde » -t-il ajouté. Et de préciser que ces produits sont vendus également dans plus de 100 pays.

En effet, la société, à entendre M. Sharma, propose un portefeuille de produits qui ont été développés par des fabricants internationaux. Les représentants ont également assisté à des sessions de formation à la vente de ses produits.

Pour le PCA, la société encourage les gens à prendre en main leur bien-être et à développer un mode de vie plus équilibré. Le modèle d'affaire permet aux gens de toutes les couches sociales de lancer leur propre affaire avec des frais minimaux.

« En travaillant avec dévouement, les distributeurs des produits QNet ont la possibilité de devenir économiquement autonome et ainsi améliorer leur condition de vie », a-t-il ajouté.

Ce fut l'occasion pour les journalistes de s'interroger sur la crise que traverse la société ces derniers temps. A cette préoccupation, le premier responsable de l'entreprise a répondu que ce n'est qu'une minorité de personnes qui manifeste leur mécontentement.

« Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de représentants augmente de jour en jour au Burkina Faso» a-t-il indiqué. Par rapport à cette minorité de personnes, le président du conseil d'administration a lancé : « Nous avons pris des mesures.

Il s'agit d'abord de les former aux règles professionnelles, de marketing, de l'éthique et de leadership. Après cela, s'il n'y a pas de changement à leur niveau, nous mettront fin à leur contrat ».

Il a, par ailleurs, notifié que leur plateforme est disponible pour toute personne qui veut exprimer ses préoccupations. Lesquelles sont prises en compte dans l'optique d'améliorer les prestations de QNet. Le Burkina Faso est le 6e pays à avoir tenu ce genre d'exposition.