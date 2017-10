Ile Maurice: Queen Victoria - Les melons d'eau sont là, les voleurs aussi

En ce qui concerne les voleurs, il raconte avoir connu des mésaventures, non seulement dans les champs de melons d'eau, mais aussi dans ses plantations d'ananas. Quant à son champ de melons d'eau, il doit se préparer à éviter les pilleurs. Le gardien est sur place et il compte aussi passer plusieurs nuits à surveiller sa précieuse récolte.

Il fustige le fait que les pilleurs ne réalisent pas les efforts et les dépenses des planteurs tout au long de l'année pour produire un tel fruit. Entre le loyer des champs, les dépenses pour la tuyauterie, la main-d'oeuvre et les pertes, les planteurs comptent sur cette récolte pour pouvoir investir davantage. «Parfois, on arrive à peine à sortir la tête hors de l'eau après la vente.»

«Aswar bizin éna dé gardien. J'accompagne l'un d'entre eux de manière aléatoire, cela afin de les dissuader de piller le champ eux-mêmes. Quand les ouvriers arrivent à 6 heures, je rentre chez moi pour me reposer et je reviens à midi.»

À entendre Roshan Perwanee, assis à l'ombre d'un van au bord de la route entouré de melons d'eau fraîchement cueillis, il est devenu coutume entre planteurs et voleurs de jouer au chat et à la souris. «Je plante des melons d'eau depuis dix ans. Je peux vous dire qu'il y a autant de voleurs qui rôdent dans les environs que de fruits dans mon verger. Avant la récolte, ce n'est pas un problème car ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Mais dès que la saison de la récolte approche, ils passent à l'attaque.»

