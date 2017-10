Ile Maurice: Poste-de-Flacq - «Je travaillerai tant que ma santé me le permettra» dit Jaywantee, 75 ans

Mère de neuf enfants, elle s'est tout le temps débrouillée aux côtés de son mari, qui n'est plus de ce monde, et elle en a gardé l'habitude. Une fois qu'elle aura fini avec ses animaux, elle fera un petit tour dans son verger pour cueillir des fruits qu'elle posera sous le manguier au cas où un passant voudrait en acheter.

Outre les «fatak», elle s'occupe quotidiennement de ses animaux. Elle se lève à 6 heures tous les jours pour nourrir ses chèvres et ses boucs en allant chercher du fourrage dans les terrains vagues non loin de chez elle.

Elle s'adonne à cette tâche une fois l'an. Elle attend que ses «fatak» fleurissent avant de pouvoir couper les tiges et les mettre à sécher. Puis elle patientera encore un peu avant de les tresser et les vendre. «Si le soleil ne joue pas à cache-cache, l'étape du séchage prendra 15 à 20 jours. Au cas contraire, il faut attendre un mois entier.»

