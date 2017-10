Burkina Faso: Protection sociale - Les acteurs se concertent pour une harmonisation des actions - terrains

Le Conseil national pour la protection sociale (CNPS) en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), organise les 24 et 25 octobre 2017 à Ouagadougou, un atelier de concertation, de partage d'expériences, d'harmonisation et de plaidoyer sur les transferts monétaires en lien avec la protection sociale et la résilience.

Beaucoup d'acteurs interviennent sur le terrain dans les programmes de transfert monétaire au profit des populations.

Mais ces structures ne se concertent pas suffisamment, ce qui constitue un frein à une véritable synergie d'actions pour une efficacité des interventions en faveurs des populations pauvres et vulnérables.

C'est fort de ce constat que le Conseil national pour la protection sociale en collaboration avec la FAO et le groupe des experts chargés des transferts monétaires, organise un atelier de concertation, de partage d'expériences, d'harmonisation et de plaidoyer sur les transferts monétaires en lien avec la protection sociale et la résilience. L'atelier se tient à Ouagadougou les 24 et 25 octobre 2017.

Pendant 48 heures, une cinquantaine de participants issus de la primature, des ministères en charge du développement rural, de l'action sociale, des ONG, et des bailleurs de fonds, échangeront sur la question et proposeront des solutions pour que sur le terrain, les actions puissent se mener de façon uniforme.

De façon générale, l'objectif de l'atelier est d'arrêter des orientations pour l'harmonisation des outils, des méthodologies et des pratiques en matière de programmes de transfert monétaires au Burkina Faso, en accompagnement de la dynamique de constitution du registre unique des personnes vulnérables en cours et de toutes les interventions en matière de transferts monétaires. Les programmes de transfert monétaires étant des ressources, notamment de l'argent que l'on donne aux populations pour pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels.

A ce propos, en termes d'impact sur les populations, le Secrétaire permanent du Conseil national pour la protection sociale (SP/CNPS), Karime Ganemtoré a estimé : «Si nous nous entendons sur la façon de faire, de travailler sur le terrain, cela va faciliter les choses.

Il ne sera plus question d'aller sur le terrain, de faire ci, alors que d'autres acteurs font ça et d'être confronter aux incompréhensions des populations. Donc l'harmonisation sera bénéfique pour tous les acteurs, y compris les populations».

Et le représentant- résident de la FAO au Burkina Faso, Aristide Ongone Obame, dans son discours lu par son assistant chargé de l'administration, Boubacar Kondé, de renchérir que l'Afrique de l'Ouest, et en particulier la région du Sahel, est confrontée à des crises alimentaires de plus en plus fréquentes qui touchent un nombre croissant de zones et de personnes.

«Il est un fait que la promotion d'une large croissance économique contribue au développement. Toutefois, les fruits de cette croissance ne parviennent pas nécessairement au segment le plus pauvre de la société, raison pour laquelle des interventions directes s'imposent pour cibler les groupes les plus démunis sur le plan social et économique», a-t-il signifié.

Des transferts sociaux pour garantir une protection sociale

Pour la chargée de suivi-évaluation et protection sociale de la FAO, Diane Kiemdé/Traoré, qui dit protection sociale parle également de transfert en nature et transfert de filets sociaux productifs. Et c'est dans ce cadre que la FAO appuie, selon elle, le SP/CNPS pour harmoniser le travail sur le terrain afin que cela profite aux populations vulnérables.

En rappel, la FAO a procédé en août dernier avec le gouvernement du Burkina Faso, à la signature de son Cadre de programmation- pays (CPP) pour la période 2017-2020. Deux produits seront développés, à savoir le renforcement des capacités techniques en protection sociale des institutions publiques et autres parties prenantes et faire bénéficier les ménages pauvres, des systèmes de protection sociale à travers des filets sociaux productifs et les transferts monétaires.

Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale de l'Etat burkinabè. Une politique qui ambitionne de promouvoir la protection sociale au profit des groupes vulnérables, en opérant un changement fondamental dans les approches d'interventions pour un meilleur impact des programmes sur les conditions de vie des groupes victimes d'exclusion sociale de tout genre afin que chaque individu bénéficie des fruits de la croissance et accède à une vie de qualité.