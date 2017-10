Togo: Appel à la demission de Faure - Le diplomate gambien a raison

Tout porte à le croire, tant l'opposition togolaise n'est pas prête à lâcher prise. On attend de voir. Mais Faure Gnassingbé doit se le tenir pour dit : jamais, un dictateur ne triomphe d'un bras de fer engagé avec son peuple. Et c'est peu dire !

Venant d'un dictateur, cette attitude n'a rien d'étonnant. Car, on se rappelle aussi la posture pour le moins désinvolte de Blaise Compaoré qui, alors que le Burkina allait à vau-l'eau, s'était enfermé dans son palais jusqu'à ce que vint le 31 octobre 2014 où, acculé par une rue en colère, il a dû prendre ses jambes à son cou et ce, alors même que le soleil était au zénith et qu'une forte chaleur s'abattait sur la capitale burkinabè.

