Burkina Faso: Réalisation d'infrastructures à Bagrépôle - La BAD veut voir clair dans l'utilisation de son financement

L'ingénieur du génie rural, recruté dans le cadre du projet d'appui au pôle de croissance de Bagré pour le suivi des aménagements et infrastructures réalisées dans le cadre de ce projet, Sougli Léaba, a indiqué que l'entreprise en charge de l'exécution des travaux de l'aménagement a été notifiée le 5 octobre 2016 et à la date d'aujourd'hui, le taux d'avancement des travaux est estimé à 45,88% pour un délai consommé de 56,72%, soit un écart de 10 points qu'il va falloir rattraper avant la fin des travaux, dans la mesure où un engagement a été pris pour respecter le délai contractuel.

Mais pour tous ceux qui sont à jour de la redevance hydroagricole, nous faisons une bonification pour les accompagner et les encourager à pouvoir davantage se mettre à jour parce que cela contribue à aider Bagrépôle à pouvoir mieux gérer les équipements et les infrastructures hydroagricoles», expliqué, Victor Sawadogo.

Le responsable de l'appui-conseil aux producteurs et investisseurs agricoles, Victor Sawadogo, a expliqué à la délégation de la BAD que ces matériels et équipements agricoles, permettront à Bagrépôle d'accompagner efficacement les acteurs à la mise en valeur de leurs parcelles.

Accompagné du DG de Bagrépôle, Joseph Martin Kaboré, a présenté au chargé de décaissement principal au siège de l'institution, Ibrahima Diallo et à la spécialiste de décaissement à la représentation de la BAD au Burkina Faso, Mme Kéré/Ouédraogo Adèle, les équipements agricoles composés de tracteurs et des accessoires pour le labour, la mise en boue , le fraisage, le binage, les semis, etc., acquis grâce à un financement de la BAD.

