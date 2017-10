Burkina Faso: Haute Cour de justice - Les juges-parlementaires de la Chambre d'appel sont connus

L'audience en appel contre l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de… Plus »

Au scrutin secret et à la majorité absolue des 116 votants, les députés ont élu, dans l'ordre, les honorables Boureima Bougouma, Mamadou Diallo, Elise Ilboudo/Thiombiano, Barry Boukary, Zinakou Alfred Zanzé, Marie Rose R. Sawadogo /Ouédraogo en qualité de juges parlementaires titulaires. Les députés Assetou Fofana/Yaméogo, Alexandre Tapsoba, Marc Zoungrana, Alidou Sanfo, Tini Bonzi et Paul Sawadogo ont été élus juges parlementaires suppléants.

L'Assemblée nationale a élu, le mardi 24 octobre 2017, les six juges parlementaires et leurs suppléants, pour siéger à la Chambre d'appel de la Haute Cour de justice du Burkina Faso.

