Afrique: Les enfants prennent les commandes des entreprises, des pouvoirs publics et du monde du spectacle lors de la Journée mondiale de l'enfance

communiqué de presse

Le 20 novembre, des célébrités et des dirigeants de renommée mondiale s’uniront à l’UNICEF pour donner la parole aux plus défavorisés



NEW YORK, le 24 octobre 2017 – Dans un mois, des enfants du monde entier occuperont des rôles de premier plan dans les médias, la vie politique, le sport et le monde du spectacle pour exprimer leur appui aux millions de leurs semblables qui ne peuvent pas aller à l’école, ne sont pas protégés et sont déracinés, a déclaré l’UNICEF aujourd’hui. Cette « prise de pouvoir », prévue pour le 20 novembre, marque l’anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant et la mobilisation à l’occasion de la première Journée mondiale de l’enfance.

« D’Auckland à Amman et de New York à N’Djamena, nous voulons que les enfants fassent campagne dans leur école et leur communauté pour contribuer à sauver la vie d’autres enfants, qu’ils se battent pour leurs droits et pour pouvoir réaliser leur potentiel », explique Justin Forsyth, Directeur général adjoint de l’UNICEF. « La Journée mondiale de l’enfance sera un jour pour les enfants et par les enfants. »

En attendant le 20 novembre, l’UNICEF invite les enfants du monde entier à se mobiliser contre le harcèlement, la discrimination et l’injustice. Malgré les énormes progrès accomplis au cours des dernières décennies, d’après les données les plus récentes :

· 385 millions d’enfants vivent dans l’extrême pauvreté ;

· 264 millions d’enfants et de jeunes ne vont pas à l’école ;

· 5,6 millions d’enfants de moins de 5 ans sont morts l’an dernier de causes évitables.

Pour donner la parole aux millions d’enfants qui ne se font pas entendre, des célébrités et des dirigeants de premier plan apportent leur appui au projet :

· L’ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF David Beckham interrogera des enfants sur leur vision du monde dans un court-métrage qui sera diffusé à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance.

· Le groupe de musique français Kids United présentera un nouveau clip vidéo enthousiasmant, enregistré pour l’UNICEF et la Journée mondiale de l’enfance.

· Des « prises de commandes » des gouvernements, du sport et du monde du spectacle auront lieu à travers le monde, avec notamment le légendaire joueur de cricket, Sachin Tendulkar, le joueur de foot espagnol et capitaine du New York City FC, David Villa, l’acteur sud-coréen et ambassadeur national, Ahn Sung-ki, FCB et la FCB Foundation, Lego Foundation etQantas.

· L’actrice Dafne Keen de Logan et Isabela Moner de Transformers: The Last Knight et Nickelodeon se joindront à 150 enfants pour investir le Siège de l’ONU, où les chanteurs, compositeurs et musiciens Chloe x Halle présenteront un morceau spécialement composé pour l’occasion.

« Nous demandons aux enfants de participer, en ligne et dans leur vie, pour un monde dans lequel chaque enfant peut survivre et grandir en bonne santé, instruit et à l’abri du danger », ajoute J. Forsyth.

Dans les écoles du monde entier, des enfants partiront à la conquête des salles de classe et des réunions pour se faire entendre et collecter des fonds pour les problèmes auxquels leurs semblables font face dans le monde entier, notamment les migrations, les mariages précoces et la déscolarisation.

Les acteurs et philanthropes Debora-lee Furness et Hugh Jackman apporteront leur appui à un vaste événement visant à collecter des fonds, Move the World - Workout for Water (Faites bouger le monde, de l’exercice en faveur de l’eau), qui aura lieu dans des salles de gym de plus de 100 pays. Le 18 novembre, les instructeurs et clients des salles de gym pourront ainsi contribuer à aider des enfants et leur famille à accéder à l’eau salubre, à des soins de santé et à de la nourriture dans certains des pays les plus pauvres de la planète.