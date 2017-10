Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et la Turquie entendent renforcer leurs relations parlementaires

Le pays vient d'emboîter le pas aux autres de la sous-région tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad. Plus »

Rappelons que les relations entre la Turquie et le Congo se sont renforcées depuis la visite du président Denis Sassou N'Guesso en Turquie, en novembre 2012. Et depuis, elles ont été marquées par l'ouverture des ambassades à Ankara et Brazzaville ; la tenue de la première session de la commission mixte entre les deux pays et la mise en œuvre des accords bilatéraux parmi lesquels celui sur l'exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.

La rencontre a également été l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer les récents événements politiques dans les deux pays. « Le président du Sénat a un aperçu très positif de la relation Turquie-Congo et donc je me suis mis à sa disposition pour essayer d'échanger sur cette relation », a ajouté le diplomate turc.

