Congo-Brazzaville: TIC - Des Congolais en Chine pour le programme « Seeds for the future »

Photo: Huawei

Logo « Seeds for the future »

Dix étudiants issus des filières technologiques de plusieurs établissements universitaires du pays ont quitté Brazzaville, le 21 octobre, pour Shenzhen, où ils bénéficieront d'une formation de deux semaines dans le cadre de la formation internationale que conduit Huawei, le géant chinois des télécommunications.

Sélectionnés sur une soixantaine de candidats, les heureux bénéficiaires de la formation vont rejoindre, pour la première fois, des milliers d'autres étudiants du monde entier qui ont déjà goûté aux délices du programme qui vise à développer les talents locaux liés aux Technologies de l'information et de la communication (TIC). En clair, « Seeds for the future », qui veut dire « semences du future » en français, vise à renforcer les compétences pratiques des étudiants issus de l'univers des TIC, télécommunications, électronique et informatique.

Au Congo, le programme créé par Huawei a été piloté en partenariat avec le ministère des Postes, télécommunications et de l'économie du numérique. D'ailleurs, pour saluer ces talents sélectionnés sur une soixantaine de dossiers, le ministère a organisé,le 20 octobre avec le concours de Huawei, une cérémonie de présentation des candidats. L'occasion pour les deux parties de prononcer des discours ponctués d'intentions de soutenir la formation comme soubassement d'une économie numérique souhaitée.

Si Léon Juste Ibombo, le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie du numérique, a profité de l'occasion pour appeler les étudiants à « parfaire les compétences dans ce qui est qualifié métier de l'avenir », l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, saluant l'excellence des relations avec le Congo, a quant à lui demandé aux entreprises chinoises présentes sur place de soutenir l'éducation et la formation, clé de développement du pays.

Le programme « Seeds for the future » de Huawei est expérimenté pour la première fois au Congo. Selon le vice-président de Huawei pour la zone Afrique du nord, Jack Zhou, présent à la cérémonie, ce programme a été lancé pour la première fois en Thaïlande en 2008. A ce jour, plus de dix mille jeunes de près de trente-six pays ont pleinement partagé des moments d'apprentissage et d'échange.

Il a souligné que Huawei a investi massivement dans la culture des TIC. La marque s'emploie à populariser les technologies et les connaissances en matière de communication, à développer les compétences des professionnels des TIC et à accroître les possibilités d'éducation. Son objectif est d'accroître l'accès au monde de l'information.

Les étudiants congolais ont saisi l'occasion pour remercier le gouvernement - représenté par deux autres ministres, de la Recherche scientifique et de la Promotion de la femme - et la société Huawei pour l'opportunité « d'immerger dans un environnement technologique très avancé où nous aurons l'occasion d'interagir avec les experts de Huawei et de visiter les locaux de ce géant mondial des télécommunications ».

« A l'issue de cette formation, nous espérons être capables de mettre en pratique l'expérience acquise et nous souhaitons être suivis et accompagnés dans nos éventuels projets », a lancé Estime Sandza, au nom du groupe.