Congo-Brazzaville: Parité hommes-femmes - L'Inrap propose un module de formation sur l'égalité de genre

L'objectif principal de l'outil d'apprentissage est de promouvoir, à travers l'éducation, l'égalité du genre dans la société congolaise.

Les objectifs spécifiques consistent à mettre à la disposition des encadreurs, enseignants et animateurs communautaires, des ressources relatives à l'égalité de genres adaptées au contexte congolais, en vue d'intégrer cette approche dans les pratiques scolaires et extrascolaires. Ce référentiel propose également un socle commun de principes, d'engagements et de compétences à l'usage des formatrices et formateurs en genre et développement. Il est un guide pratique des formations. Il se veut évolutif et ouvert aux enrichissements ultérieurs apportés par les réflexions et les pratiques des acteurs et actrices concernés.

Le document de présentation de ce module explique, aussi, le concept de l'égalité de genres ; donne la lumière sur les activités d'apprentissage. Pour chaque domaine d'apprentissage, des ressources sont proposées afin de permettre à l'apprenant de réaliser des activités d'apprentissage et trouver des réponses au problème posé par la situation. Faits importants, le document évoque les femmes qui ont marqué l'histoire du Congo aux niveaux national et international. Il est ici question de promouvoir l'égalité des genres en s'appuyant sur la participation des femmes à l'histoire du Congo aux niveaux national et international.

Par ailleurs, cet outil d'apprentissage promeut les pratiques et les textes normatifs de l'égalité de genres. L'approche insiste aussi sur l'exploitation des textes normatifs pour la promotion de bonnes pratiques intégrant l'équité et l'égalité de genres.

Le module de formation sur l'égalité de genres est un outil de travail qui a été rédigé avec l'appui de l'Unesco, du ministère de la Promotion de la femme, du ministère de la Justice et des droits humains et du Forum des éducatrices africaines.

Rappelons que l'égalité des sexes est le principe selon lequel les hommes et les femmes devraient recevoir un traitement égal et ne devraient pas être victimes de discriminations fondées sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe, hormis les cas où une différence de traitement serait justifiée par une différence biologique valable.

L'égalité des sexes est un objectif de la déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies, qui prévoit une égalité en droit et dans des situations sociales, comme le fait de recevoir un salaire égal pour un travail égal. C'est la conviction que tout le monde devrait recevoir un traitement égal et ne pas être discriminé en fonction de son sexe.

Notons que ce module de formation sur le genre a été présenté, le 22 octobre à Brazzaville, par l'Institut national de recherches et d'actions pédagogiques (Inrap).