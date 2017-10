Afrique francophone - Un PIB en hausse pour la RDC

En effet, les secteurs secondaire et tertiaire ont progressé plus rapidement, contribuant ainsi plus fortement à la croissance économique d'une manière générale. Il s'agit, en ordre d'importance, des secteurs comme le commerce, les télécommunications et les industries manufacturières. Par contre, le traditionnel secteur primaire, jadis le principal moteur de la croissance économique, a affiché une contribution bien moindre. Les informations les plus récentes (2017) font état d'un taux de croissance économique qui devrait se situer à 2,4 % au cours de cette année. Nous y reviendrons.

Avec ses 44,7 milliards de dollars américains USD de produit intérieur brut (PIB), la République Démocratique du Congo (RDC) occupe la douzième place en Afrique, derrière la Libye qui affiche ses 47 milliards. Cependant, en partant du classement des pays les plus riches d'Afrique subsaharienne ayant le français comme première langue officielle (source Agence Ecofin), la RDC se classe à la première place. Derrière elle, constituant ainsi le top dix, il y a la Côte d'Ivoire (38,49 milliards $), le Cameroun (32,62 milliards $), le Sénégal (16,96 milliards $), le Gabon (16,18 milliards $), Maurice (14,40 milliards $), le Burkina Faso (14,27 milliards $), le Mali (13,82 milliards $), le Bénin (10,42 milliards $) et Madagascar (10,31 milliards $).

