Congo-Brazzaville: Cinéma - « Les aventuriers du cinéma perdu » bientôt sur les écrans

Le film de Massein Pethas retrace la grande aventure menée par un groupe de jeunes cinéastes qui ont décidé de reveiller le cinéma congolais endormi depuis 30 ans dans le Mayombe profond.

Le documentaire de 52 minutes est déjà disponible sur support DVD et a été produit par Pedroscopa avec le soutien du Consulat général de France à Pointe-Noire. Il est le fruit du travail abattu par les cinéastes lors de la 1ère édition de la caravane du cinéma congolais qui a eu lieu, du 14 au 20 août 2017, sous forme de cinéma itinérant à Pointe-Noire, Hinda, Les Saras, Dolisie, Loudima, Nkayi, Madingou.

Une initiative qui vise à accompagner et mettre en valeur le nouveau dynamisme de l'industrie cinématographique observé dans le pays ces derniers temps. En effet, après une longue période d'absence, le cinéma congolais renaît de ses cendres avec l'existence d'évènements qui lui sont consacrés et la production d'une quantité importante d'œuvres cinématographiques de qualité. Un mouvement insufflé par la jeune génération de cinéastes.

Relancer le cinéma congolais par la promotion des films congolais, reconquérir le public qui aujourd'hui s'est détourné des productions audiovisuelles locales au profit des productions étrangères telles Novelas, Karachika, Bollywood, Hollywood, recréer la dynamique et ressusciter l'espoir ainsi que l'envie de croire au cinéma congolais ont été les autres objectifs de cette merveilleuse aventure à laquelle a été associé Sébastien Kamba, le premier cinéaste congolais.

En 52 minutes, le réalisateur Massein Pethas a immortalisé toutes les péripéties de cette aventure qui a vu la projection, dans les différentes localités visitées, de 100% de films congolais mais aussi la présentation de la téléréalité pour rendre compte à la population rurale des arcanes et les coulisses d'une production cinématographique. Les animations culturelles et les échanges avec les cinéastes apportent une touche particulière à ce film.

Massein Pethas, le réalisateur, a été distingué en 2016 pour son film documentaire "Les Temples maudits" lors du festival Ya Beto et prix du jury lors du festival international Moké Film pour son documentaire Loudiman. Il est aussi récipiendaire du prix CAB on tourne 2014. Il croit au cinéma congolais qui aujourd'hui essaie de sortir la tête de l'eau après une longue période d'hibernation. «Nous voulons contribuer à la renaissance de notre cinéma, faire en sorte que l'on parle de ce cinéma et que les Congolais soient conscients qu'il existe bel et bien et qu'ils s'en approprient. Nous voulons aussi leur faire comprendre que le cinéma peut contribuer dans l'économie du pays comme c'est le cas au Nigeria, au Mexique, en Inde ou encore aux États-Unis à condition que l'accompagnement des pouvoirs publics, des mécènes et producteurs du 7e art soit plus éfficient », a-t-il dit.