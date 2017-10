Congo-Brazzaville: Barrages/ Ligue 1 - Le CESD plonge le FC Kondzo en plein doute

Le pays vient d'emboîter le pas aux autres de la sous-région tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad. Plus »

Rien n'est encore joué. Il faudra attendre le match retour prévu pour dimanche en vue de savoir qui du Centre d'études et sports de la Djiri (CESD) et du FC Kondzo complètera la liste des clubs de la ligue 1. Donné pour favori grâce à son expérience en Ligue 1, le FC Kondzo est très mal embarqué dans ces barrages alors que c'est lui qui recevait le vainqueur de la Ligue 2, zone A. Dominé durant la première mi-temps, il a concédé le premier but à cause d'un emplacement très exécrable de sa défense qui a permis à Drove Costode de mettre le CESD en confiance avant la pause.

