Afrique de l'Ouest: La monnaie unique ne verra pas le jour en 2020

La Cédéao a été créée en 1975. Elle regroupe aujourd'hui 15 pays représentant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. Huit pays de la région ont en commun le franc CFA, arrimé à l'euro, et sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit notamment du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Pour lui, des efforts ont été consentis pour atteindre l'objectif fixé puisque les présidents du Niger et du Ghana avaient été mandatés, en 2013, pour coordonner la marche vers la monnaie unique de la Cédéao qui comprend quinze pays. « Pour les quatre objectifs fixés, les résultats ne sont pas au rendez-vous. De 2012 à 2016, aucun pays n'a pu respecter de manière continue les critères de premier ordre du programme de convergence macro-économique », a-t-il expliqué. « L'harmonisation des politiques monétaires entre les huit monnaies de la Cédéao, qui devait précéder la monnaie unique, n'est pas faite. Et l'institut monétaire, prélude à une Banque centrale commune, n'a pas vu le jour », a ajouté le président de la commission de la Cédéao.

