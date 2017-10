Burkina Faso: Tolérance religieuse au Burkina - La trouvaille du Cheick Soufi Moaze

La communauté spirituelle musulmane des Soufis du Burkina Faso a organisé, le lundi 23 octobre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer la tenue d'une tournée de sensibilisation à la tolérance religieuse sur l'ensemble du territoire national.

Le Cheick Soufi Moaze entamera, dès le samedi 4 novembre prochain, une tournée de sensibilisation à la tolérance religieuse dans les 13 régions du Burkina Faso. Ladite tournée portera sur le thème «Acceptation du prochain, respect de la dignité humaine, civisme ». Le guide spirituel l'a annoncé, le lundi 23 octobre 2017 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. Pour lui, il est nécessaire de donner, dans tous les lieux de cultes, des messages forts pour l'acceptation de son prochain dans l'amour d'Allah. «Mon prochain n'est pas mon ennemi, mais c'est mon frère, et je dois l'aimer tel qu'il est, dans sa différence », a estimé le conférencier, justifiant ainsi le premier aspect du thème, l'acceptation du prochain.

Sur le sujet du respect de la dignité humaine, il a fustigé la diffusion et la publication d'images choquantes à la télé et sur les réseaux sociaux. «On nous présente des gens violentés, accidentés ou tués. La vie est sacrée, et ceux qui sont morts ont besoin de respect », a-t-il affirmé. Pour le volet du thème relatif au civisme, le Cheick Soufi Moaze a soutenu que l'incivisme n'est pas le seul fait de la jeunesse.

« Tant qu'on ne respecte pas la loi, les interdits, que l'on soit jeune ou vieux, c'est de l'incivisme », a-t-il martelé. C'est pourquoi, il a invité toutes les composantes de la société à œuvrer à éloigner le Burkina Faso de l'incivisme et du spectre de la guerre civile. La conférence de presse a été couplée au lancement officiel de la tournée de sensibilisation à la tolérance religieuse. Ladite tournée est placée sous le haut patronage du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo et sous le parrainage du ministre des Infrastructures, Eric Bougma.

Le top de départ de la tournée a été donné par le représentant du ministre en charge de l'administration territoriale, Dramane Sanou. Embouchant la même trompette que ses devanciers à la tribune (les co-parrains, Cheick Sankara et l'ex-directeur général de la Police nationale, Rasmané Ouangrawa), celui-ci a félicité l'initiateur dudit périple en faveur de la paix et de la tolérance religieuse. Selon lui, le prêche est un élément important dans le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso, marqué par des actes terroristes.

Pour lui, la sensibilisation à l'acceptation du prochain, le respect de la dignité humaine et le civisme, constituent «assurément » des remèdes incontournables contre ce fléau.

Impacter la collectivité

De manière générale, le discours de paix des leaders religieux et coutumiers n'est-il pas en déphasage avec les revendications de la rue ? De l'avis du guide spirituel de la communauté des Soufis au Burkina, le plus important, au-delà, des aspirations du peuple, est d'amener chaque Burkinabè à cultiver des valeurs cardinales qui impacteront la collectivité. D'autres confessions religieuses seront-elles associées à cette tournée ? Tout en répondant par l'affirmative, le Cheick Soufi Moaze a soutenu que des animistes y ont même été conviés.

Le thème de la réconciliation nationale est récurrent dans le discours actuel des politiques burkinabè. L'organisateur de la tournée s'inscrit-il aussi dans cette dynamique ? «J'ai commencé à prêcher la tolérance religieuse depuis 2008. Mon combat n'a rien à voir avec ce qui est prêché dans les différentes chapelles politiques. Au contraire, en ma qualité de guide spirituel, il est de mon devoir de prôner la paix et le civisme », s'est-il défendu.

Qu'est-ce que le Soufisme ?

Selon le Cheick Soufi Moaz, il s'agit du versant ésotérique de l'Islam. Il a expliqué que le Soufisme vise la purification de l'âme en vue de lui apporter un salut total. «Le Soufisme, c'est l'excellence dans la foi et le comportement du fidèle musulman. Le Hadith nous dit d'adorer Dieu comme si l'on le voyait en face », a-t-il résumé.