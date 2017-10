Burkina Faso: Volontariat national - 600 jeunes et femmes prêts à servir

La 2e vague du Groupe d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina (GIP-PNVB) a prêté serment, le vendredi 20 octobre 2017 à Ouagadougou. En présence du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, Smaïla Ouédraogo, au nombre de 600, ils s'engagent à mettre leurs compétences au service de la communauté.

Après deux jours de formation, les jeunes et femmes, recrutés dans le cadre du Programme spécial de création d'emplois pour les Jeunes et les femmes (PSCE/ JF), sont aptes à servir dans l'administration publique. Au nombre de 600, ils ont prêté serment, le vendredi 20 octobre 2017, à Ouagadougou.

Ils ont reçu des formations au civisme, le volontariat, le projet professionnel et les opportunités d'insertion des jeunes. « C'est un ensemble de modules qui les enseigne le savoir- faire pendant leur mission, mais, leur offre aussi des opportunités d'insertion socio-professionnelle », a indiqué le directeur général du groupement d'intérêt public, programme national de volontariat au Burkina Faso, Didier Calixte Sou. Pour le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, Smaïla Ouédraogo, l'acte solennel de prestation de serment, posé ce jour, traduit l'engagement effectif de ces volontaires. En effet, «ils seront déployés sur tout le territoire national dans l'administration publique centrale, déconcentrées, des collectivités territoriales ainsi que les organisations de la société civile nationales et internationales».

Selon lui, ils interviendront dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'appui à la décentralisation, de l'économie et de la protection de l'environnement. « Je vous exhorte donc à prôner autour de vous les valeurs du volontariat que sont la paix, la solidarité et la citoyenneté », a-t-il souligné. Et au représentant des volontaires, Abdoul Razak Gansoré, de rassurer : « nous sommes très conscients de notre tâche et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous ». Qui peut être volontaire ? Pour l'être, il faut être Burkinabè ou résider au moins deux ans sur le territoire. Etre âgé d'au moins 18 ans, s'engager pour une mission d'intérêt général d'au moins 6 mois et accepter d'exercer la mission en tout lieu. Pour postuler, la personne doit se rendre au centre régional de volontariat.