Ghana: Programme d'urgence de développement communautaire - Le Ghana en élève dans le pays

«Nous avons un modèle et nous avons travaillé avec le Pnud avec une organisation administrative; ce qui nous a permis d'éviter dans certains cas des chevauchements, des incohérences et des conflits de compétences. Tout ceci est devenu un modèle que nous allons exporter», a dit Souleymane Jules Diop.

Souleymane Jules Diop, le ministre en charge du Pudc s'est dit heureux de cette visite de la délégation du Ghana, ce qui va permettre selon lui, «encore une fois d'exporter un modèle qui est original, exceptionnel de réponse rapide à des préoccupations». Il a rappelé qu'avec le Pudc, le président Macky Sall voulait mettre fin à l'injustice et réduire les inégalités qu'ils y avaient entre les villes et les campagnes.

