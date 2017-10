Afrique de l'Ouest: Financement - Plus de 2000 personnes attendues au Forum Diaspora Invest

Le Gouvernement burkinabè et Burkina Invest & Co organisent, du 10 au 11 novembre 2017 à l'Heden Golf Hôtel Abidjan-Côte d'Ivoire.

Le Forum Diaspora Invest et les Journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso en Côte d'Ivoire sous le thème : «Mise en œuvre du plan du national de développement économique et social (PNDES) : Quelle contribution de la diaspora à la transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso»

Selon un communiqué, au programme du forum: Conférences, ateliers, rencontres B2B, exposition et vente de produits burkinabè.

Le Forum Diaspora Invest est une rencontre entre de potentiels investisseurs provenant du monde entier et les autorités burkinabés (2000 personnes attendues), au cours duquel le premier ministre Burkinabé présentera le Plan du national de développement économique et social (PNDES) aux hommes d'affaires de la diaspora burkinabè et du reste du monde surtout aux africains de l'espace UEMOA qui sont intéressés par le marché Burkinabé.

Ce forum qui répond à la politique du Gouvernement d'impliquer la communauté burkinabé de l'extérieur dans la dynamique engagée pour impulser la croissance économique et asseoir les bases d'un développement durable et équilibré au Burkina Faso.