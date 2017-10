Quand est-ce qu'Antonious Theodorous de Goëde témoignera à nouveau dans l'affaire Boskalis ? Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public prosecutions, a réclamé une semaine supplémentaire pour communiquer la date du témoignage du Néerlandais dans l'affaire Boskalis. Le procès, intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, a été appelé en cour intermédiaire, ce mercredi 25 octobre.

«Ce n'est que vendredi que j'ai pu parler avec l'officier de la Cour de Rotterdam et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu fixer une date», a expliqué Me Ahmine à la magistrate Wendy Rangan. Cette dernière a fait remarquer que c'est la seconde fois que la poursuite demande du temps.

Alors que Me Said Toorbuth, représentant Siddick Chady, a soutenu ne pas vouloir présenter de nouvelle motion, Me Siddhartha Hawoldar, représentant de Prakash Maunthrooa, estime, lui, que ce délai cause préjudice à son client. La magistrate a, ainsi, donné jusqu'au 31 octobre à la poursuite pour communiquer une date. Et Me Ahmine a indiqué que le procès par visioconférence pourra reprendre en décembre.