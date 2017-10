Le deuxième volet d'une campagne de sensibilisation qui ne laisse personne indifférent ces jours-ci est la Public Toothbrush-Social Experiment, orchestrée par l'Action Familiale et l'agence Redhouse McCann.

Ce mercredi 25 octobre, le ministre des Sports et le maire de Curepipe qui la soutiennent, la présenteront au Youth Centre de la Cité Mangalkhan. Nadine Filipe, l'Executive Creative Director de l'agence, explique la raison d'être de ce volet décliné en vidéo de sept minutes.

Le premier volet de cette campagne a été initié en 2011 à la demande de l'Action Familiale (AF). Ce mouvement catholique qui prône une sexualité responsable tenait à aborder le sujet de l'abstinence avec des adolescents de 13 à 17 ans en tant que rempart contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. A travers la plateforme digitale de l'AF, l'agence Redhouse McCann avait fait un sondage anonyme auprès d'une centaine de jeunes des deux sexes qui avait mis en lumière plusieurs choses : qu'aux yeux de ces jeunes, leur vie est un livre ouvert, que la seule chose qu'ils ne se verraient pas partager avec d'autres est leur brosse-à-dents, que 45 % d'entre eux étaient déjà sexuellement actifs et que les parents de sept sur dix d'entre eux n'avaient jamais abordé la question de sexualité avec eux.

L'AF et Redhouse McCann avaient alors lancé un quiz intitulé Respect où les adolescents étaient invités à livrer une citation personnelle à propos du respect et de la valeur qu'ils accordent à leur corps, les meilleures citations étant primées et mises en ligne.

Six ans ont passé depuis et ces adolescents sont devenus de jeunes adultes. Le nombre d'agressions sexuelles sur les jeunes répercutés par les médias ont agi comme une piqûre de rappel auprès de l'AF et l'agence Redhouse McCann, qui ont alors décidé d'en remettre une couche avec un message identique mais dans un emballage provocant. Comme le Social Experiment est en vogue auprès des jeunes, l'AF et Redhouse McCann ont écrit aux écoles qui pratiquent une politique de portes ouvertes pour savoir s'ils pouvaient venir faire une présentation du deuxième volet de cette campagne, qui serait justement axée sur le partage éventuel d'une brosse à dents publique.

Deux écoles ont accepté de les recevoir, à savoir le collège St Gabriel et St Mary's Ouest. Pour faire une mise-en-scène débouchant sur le tournage d'une vidéo, l'AF et l'agence ont sollicité le concours de Digital Island, de Kunal Jankee Productions, d'Animacode, de Lavinia Ithier, d'Hassen Rojoa, de Nooreen Lallmamode, de la psychologue Astrid Tixier et des médias des groupes La Sentinelle Ltée, Le Mauricien et Le Défi. Ces écoles devaient réunir leurs élèves en retraite résidentielle au cours de laquelle, Lavinia Ithier serait dans les toilettes à se brosser les dents. Et de but en blanc, elle leur proposerait de partager sa brosse à dents. Au final, seul le calendrier du St Mary's Ouest a été compatible avec les disponibilités des organisateurs. Au cours d'une retraite à Trou d'Eau Douce en septembre, une partie de la vidéo a été tournée. Comme attendu, aucun des 40 jeunes à qui le partage de la brosse à dents a été proposé ne l'a accepté.

Pour que l'exercice ne se cantonne pas qu'aux collèges confessionnels, l'AF et l'agence Redhouse McCann ont contacté le maire de Curepipe, Hans Marguerite, qui, emballé par l'idée, leur a ouvert les portes des toilettes du gymnase James Burty David au Trou aux Cerfs. Là encore, la proposition de partager une brosse à dents publique a été offerte à une vingtaine d'étudiants d'un collège secondaire public, âgés de plus de 18 ans et là aussi, Lavinia Ithier a une fois de plus essuyé un refus. La vidéo bouclée et montée a été postée sur le site de l'agence Redhouse McCann et a recueilli jusqu'ici 70 000 vues et plus de 600 shares, ce qui est conséquent. Elle a également été mise sur Youtube et un teaser mis Instagram.

Nadine Filipe est attristée que le message de cette campagne ait pu être perçu par certains comme étant le fait que la sexualité est sale. «Cela n'a strictement rien à voir. L'objectif est de faire réfléchir sur la valeur que les jeunes mettent sur leur brosse à dents et sur leur corps. Le message de l'AF est que si la brosse à dents est un objet trop intime pour être partagé, la sexualité d'un jeune a autant, sinon plus, de valeur et qu'il doit en être conscient».

L'Executive Creative Director de Redhouse McCann espère que la Mauritius Broadcasting Corporation reprendra la vidéo et que le ministère de l'Education leur donne accès à ses écoles pour la transmission de ce message visant à faire les jeunes réfléchir sur les gestes qu'ils poseront par rapport à leur sexualité.