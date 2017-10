Congo-Brazzaville: Armonie Serault Massamba laisse le public sur sa soif

Pendant 01h20 environ, le grand tromboniste, accompagné de la fanfare salutiste du poste de Ouenzé, a émerveillé l'assistance venue nombreuse, le 21 octobre, assister au concert qu'il a donné au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville.

Le spectacle a connu la présence de plusieurs chefs de mission diplomatique dont l'ambassadeur de la fédération de Russie en République du Congo, Valery Mikhaylov. Il a marqué la rentrée culturelle et musicale de ce centre.

Dirigée par Séraphin Eddy Kanga Bonazebi, la fanfare salutiste du poste de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, a émerveillé le public. A tout Seigneur tout honneur, la fanfare a commencé par l'hymne national russe avant d'enchaîner par un morceau russe, en fait un chant populaire intitulé "Poliouchko-Pole" (air russe) qui met en valeur les danses russes, l'engouement et la joie du grand pays de la Fédération de russie. S'en est suivi un autre morceau que cette fanfare a joué, qui est un concerto présenté par un autre instrument qu'on appelle trombone.

C'est un concerto pour trombone et orchestre. Pour la circonstance, l'orchestre a été représenté par la fanfare de l'Armée du Salut qui a accompagné un jeune musicien talentueux, étoile montante de la musique classique dans le domaine du trombone, Armonie Serault Massamba.

A l'issue du concert, le directeur du CCR, Sergueï Belyaev, a exprimé sa joie en déclarant publiquement qu'il n'avait pas à envier des concerts symphoniques donnés à New-York, Moscou ou d'autres villes européennes ou américaines. Il en a profité pour annoncer la suite du programme de son centre.

« Notre prochaine activité sera la soirée consacrée à la fête nationale russe, qui s'appelle "La journée de l'unité nationale" datant du XVIIIe siècle. Elle se célèbre le 4 novembre de chaque année. Mais nous aurons aussi la projection des films consacrés à la Révolution d'octobre qui a eu lieu il y a 100 ans. Il est également prévu d'autres concerts dont celui de l'artiste musicien Djoson philosophe avec son orchestre. Aussi, nous aurons des rencontres avec des écrivains et les poètes congolais ainsi que des tables rondes académiques. », a-t-il dit.

Les tenants de la fanfare ont remercié, quant à eux, les organisateurs de cette soirée ainsi que le maestro Josias N'Gahata qui a arrangé certains rythmes comme l'hymne de la fédération de Russie et bien d'autres. Après ce concert, la fanfare salutiste prépare une autre série des concerts qu'elle va présenter dans des églises et, dans la mesure du possible, au Centre de formation et de recherche en art dramatique, entre autres.

Signalons que la fanfare salutiste existe depuis près de 40 ans. Séraphin Eddy Kanga Bonazebi la dirige depuis 36 ans. Il a annoncé son retrait sous peu pour céder la place à son adjoint. Cette fanfare fait l'honneur de l'église salutiste et de la République du Congo. On trouve en son sein des musiciens qui évoluent dans la musique principale des Forces armées congolaises. Elle utilise la percussion, les cornets, les altos (qui viennent pour adoucir), les ténors, les trombones, les Bass (gros instruments)... La caractéristique de cette fanfare, c'est la présence d'une dame qui joue du borriton et d'un adolescent. Dans le domaine de l'art, expliquent-ils, il est important de commencer très tôt.