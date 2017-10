Afrique: Maputo - Emery Okundji défend la RDC au sommet "innovation Africa 2017"

Emery Okundji Ndjovu, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la RDC prend part au sommet "innovation Africa 2017" à Maputo qui se tient du 23 au 26 octobre 2017.

Il y est sur invitation conjointe du Ministre de la Science et de la Technologie, de l'Enseignement Supérieur et Technique professionnel et du Ministre de l'Education et du Développement Humain du Gouvernement de la République de Mozambique. Ce sommet, il sied de le signaler, connaît la participation d'environ 40 Ministres africains en charge de l'enseignement supérieur, des TICS, de la Recherche scientifique et de l'Education nationale. Et, par ailleurs, met l'accent sur le développement des compétences numériques et la nécessité pour l'enseignement de se préparer et mieux garnir la jeune génération des compétences industrielles et professionnelles exigées par les enjeux technologiques de l'heure.

Le sommet se focalise, aussi, sur les questions clés en matière de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cela, pour l'éducation, le financement de la technologie dans l'enseignement et le développement des réseaux pour la recherche et l'éducation. Car, autant si pas plus que d'autres continents, l'Afrique, berceau de l'humanité, se doit d'être doté des ressources humaines aptes à faire aussi bon qu'ailleurs et, au-delà, à innover en apportant et ouvrant des nouvelles perspectives.

Okundji séduit

Lors de la table ronde scientifique dédiée à la RDC, Emery Okundji est intervenu et a fait part des avancées et des défis majeurs dans le déploiement et le développement des infrastructures de base pour l'éclosion et l'accessibilité des différents services de communication et d'information tel la é-éducation et la formation à distance. Son intervention qui a mis en avant plan les potentialités et l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo a été très appréciée et a, par ailleurs, suscité un énorme intérêt des investisseurs présents qui ont pris d'assaut le stand de la RDC, pour nouer des contacts et baliser la voie pour un partenariat avec le Gouvernement par l'entremise du Ministère des PTNTIC, ont rapporté des sources sur place.

Engagé dans le numérique

Depuis son avènement à la tête du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication, Emery Okundji milite pour booster son secteur afin d'en faire un domaine mobilisateur sérieux des ressources tant financière qu'autre pour la République. Et, cette vision s'inscrit dans la droite ligne de celle voulue par le Président de la République Démocratique du Congo et soutenue par le Premier Ministre Bruno Tshibala. Député élu et maîtrisant des rouages du Parlement, il suivait, à la trace, le dossier déploiement fibre optique en RD-Congo. Devenu Ministre des PTNTIC, Emery Okundji compte amener, malgré vents-et-marées, ce projet combien important pour le Congo-Kinshasa, surtout en ces temps où la mobilisation des fonds pour la bonne respiration économique du pays se fait difficile.