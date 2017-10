Gabon: Enquête internationale - Le pays rejette la requête de l'UE

En décembre dernier, une mission électorale de l'UE avait conclu que le scrutin avait été entaché « d'anomalies » qui « mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection ». Les autorités gabonaises ont dénoncé à plusieurs reprises une « ingérence » de l'UE. « Le Gabon est un État souverain. Nous n'accepterons aucun diktat ou une quelconque forme de mainmise. (...) Il n'est pas question que l'UE au Gabon devienne juge et se transforme en tribunal », a fait savoir Alain-Claude Bilie By Nze, avant de rassurer sur les mécanismes d'apaisement mis en place pour ramener la sérénité dans le pays.

L'annonce de la réélection du président Ali Bongo Odimba, le 31 août 2016, avait provoqué une vague de violences. Des manifestations contre le pouvoir, Assemblée nationale incendiée, des interpellations par centaines, assaut des forces de sécurité contre le quartier général du rival du président, Jean Ping, ont jalonné la période post-électorale. Ces violences ont causé la mort de trois personnes, selon le bilan officiel. Une partie de l'opposition et de la société civile affirme avoir identifié une trentaine de morts et évoque des disparitions.

Le Gabon ne donnera suite « à aucune demande d'enquête internationale » sur les violences post-électorales d'août et septembre 2016, outre l'enquête en cours de la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré, le 23 octobre, le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilie By Nze en réponse à une requête de l'UE.

