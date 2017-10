Afrique du Sud: "L'Afrique du sud a beaucoup d'opportunités d'investissement dans le pays "

Le Président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma a indiqué au forum d'affaires Afrique du Sud/Sénégal tenu mardi à Cape Town que son pays a beaucoup de possibilités d'investissement au Sénégal dans plusieurs domaines.

"L'Afrique du Sud a des possibilités d'investissement au Sénégal dans les domaines de l'agriculture, de l'agrobusiness, des infrastructures, des mines, du tourisme, de l' énergie, du transport ferroviaire", a souligné le président Sud africain au forum d'affaires organisé dans le cadre de la visite d'Etat de 72h du chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall.

"Nous allons soutenir les hommes d'affaires en tant que gouvernants. L'Afrique du Sud et le Sénégal sont ouverts pour les échanges commerciaux. Ce forum est organisé pour améliorer nos possibilités d'affaires et d'améliorer la coopération économique entre nos deux pays" a-t-il ajouté devant un parterre d'hommes d'affaires Sénégalais et Sud africains.

Selon lui, "nos efforts pour développer le commerce intra-africain doivent être réels. Le Sénégal et l'Afrique du Sud ont déjà une base solide pour augmenter les échanges commerciaux. Nous sommes heureux de savoir que le total des investissements de trois sociétés sud-africaines comme Standark Bank, Black Rhino et Coumba ressources ont atteint 3 milliards de rands et ont créé plus d'un millier d'emplois dans le transport, les banques et les mines au Sénégal".

"Nous voulons l'intensification des échanges entre l'Afrique du Sud et le Sénégal donc ce forum répond correctement à nos préoccupations. Il se tient après la troisième commission mixte entre les pays qui est un cadre pour les gouvernements dans le domaine commercial, économique, scientifique et technologique de mettre soigneusement la fondation en faveur du commerce et de l'investissement entre nos deux pays" a soutenu le président Sud africain.

Et Jacob Zuma de faire noter que "le Président Sall et moi avons approuvé le travail des hauts fonctionnaires. Ce travail fait par les gouvernements montre que le Sénégal est important en tant que partenaire pour l'Afrique du Sud".

Lui emboîtant le pas, le Présient Macky Sall a appelé les hommes d'hommes d'affaires des deux pays à nouer des partenariats en plus des accords avant de dire le besoin du Sénégal en infrastructures hospitalières et dans d'autres domaines.