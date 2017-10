Madagascar: Toliara Sands - Le projet adopté par la majorité de la population

Au rythme où vont actuellement les choses, le calendrier de mise en place du projet Toliara Sands sera respecté, et en fin 2020 Toliara aura son site minier de production d'ilménite.

Pour la population tuléaroise, l'effectivité du projet ilménite est plus qu'une nécessité. Les participants à la séance de consultation publique qui a eu lieu hier, à l'Espace Nicola Barré à Sanfily ont démontré hier leur attachement à ce projet qui comporte beaucoup d'avantages.

Relance économique. Elus, pêcheurs, agriculteurs, associations, jeunes étudiants... Ils ont massivement répondu présents à cette séance de consultation publique qui va permettre d'avancer vers d'autres étapes de la réalisation de ce projet minier qui se chiffre à plus de 200 millions USD d'investissements et qui engendrera un peu moins de 300 emplois. Et bien évidemment d'autres activités sociales et économiques connexes qui contribueront à la relance économique de Toliara et de ses environs. Pour rappel, c'était en juin 2015 que Toliara Sands a décroché son permis environnemental et social. Mais la chute des cours de l'ilménite a mis le projet en veilleuse. Et entretemps les initiateurs du projet ont décidé d'augmenter sa capacité en le portant de huit millions de tonnes de minerais par an à 12 millions de tonnes. Et ce, en jouant sur le volume pour mieux rentabiliser le projet.

Respect. Une extension qui a entraîné le renouvellement des permis et autorisations qui doivent passer par une consultation publique afin de considérer l'avis de ceux qui sont touchés par le projet. La séance a débuté par une explication détaillée du projet, notamment en ce qui concerne ses impacts sur l'environnement et sur la vie sociale de la population. Compte tenu de l'enjeu de cette consultation publique et par respect pour la population et aux autorités locales; Philip Murphy, le CEO de World Titane maison mère de Toliara Sands a tenu à faire le déplacement à Toliara pour cette séance d'explication qui a convaincu pratiquement à 100% l'assistance.

Un public qui a participé activement à la discussion en posant des questions et en faisant des suggestions constructives. En tout cas, après cette consultation publique, la délivrance des permis et autres autorisations va se faire rapidement. « On espère que ce sera avant la fin de l'année » selon Philip Murphy qui se réjouit de la détermination des pouvoirs publics malgaches à apporter leur appui à la réalisation de ce projet d'une importance particulière pour l'économie de Toliara et de l'ensemble du pays. Nous en reparlerons.