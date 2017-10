Madagascar: Journalisme de sport en deuil - L'ami Jacques Marchand n'est plus !

Et après avoir tout donné pour le journalisme de sport et ce depuis l'après guerre, Jacques Marchand est parti sans nul doute pour un monde meilleur. Repose en paix grand Frère !

C'est dire qu'il a beaucoup fait pour moi et qu'entre nous s'installait un climat de confiance après notre rencontre où j'ai siégé au sein de l'AJSM en tant que Secrétaire Général. Une AJSM qui bénéficiait de ses conseils éclairés et qui fonctionnait normalement à l'époque contrairement à l'heure actuelle où certaines rivalités ont fini par faire d'énormes dégâts.

Et même s'il n'a pas dit, je pense qu'il a été également pour beaucoup dans le choix du Comité Olympique International qui a financé le séjour et le déplacement d'une poignée de journalistes dont je faisais partie durant les Jeux Olympiques de Sydney 2000.

Un régal. Il quittait ensuite L'Equipe pour le Matin de Paris. Un changement qui l'a encore plus motivé que jamais car autant le dire qu'il était sur tous les fronts et surtout prompt à aider ses jeunes frères d'armes.

Le monde du journalisme de sport est en deuil. Jacques Marchand s'est éteint hier à 96 ans. Cette légende du journalisme du sport est connu dans le monde entier par sa grande passion mais surtout par son dévouement à aider les jeunes journalistes comme c'était le cas il y a quelques années quand sur invitation de l'AJSM de Bruno Razafindrakoto, il a animé en 1994 et pendant plusieurs jours, un stage qui a surtout permis de voir comment on devait traiter une information en ménageant la susceptibilité des uns et des autres. Un tantinet diplomate mais surtout une touche exceptionnelle à relater des événements depuis des décennies. Une véritable légende du journalisme de sport depuis ses débuts à L'Equipe où il fut affecté au basket-ball et à la boxe.

